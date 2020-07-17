Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)
Відключення води в Одесі на 17 липня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт
17 липня 2020 року з 09:30 до 20:30
буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста:
- вул. Глінки;
- вул. Рожева;
- вул. Жаботинського;
- вул. Сакко;
- вул. Ромашкова;
- вул. Петрашевського;
- Люстдорфська дорога, 27, будинки 1-56.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).