В одеському дитбудинку стався спалах коронавірусу



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На даний момент дитбудинок «Перлинка» знаходиться в умовах обсервації

Covid-19 виявили у 15 дітей і двоє дорослих

В Одесі в дитячому будинку «Перлинка» стався спалах коронавірусу. Захворіли 15 дітей і двоє дорослих.

Про це 16 липня повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

За її словами, на даний момент дитбудинок знаходиться в умовах обсервації. При цьому ні у кого з хворих не спостерігається ознак респіраторного захворювання. Всі вони почувають себе задовільно.

«Після того, як захворів один зі співробітників одеського дитячого будинку «Перлинка» було проведено тестування всіх причетних до діяльності даного закладу – понад 70 тестів. Серед всіх виявлено, що носієм вірусу є 15 дітей і двоє дорослих», – повідомила Буйневич.

Діти і співробітники будуть перебувати всередині дитячого будинку, а міські служби забезпечуватимуть їх усім необхідним: продуктами харчування, профілактичними та засобами особистої гігієни, додала чиновниця.

До слова, у ВООЗ пояснили, чому в Україні стався спалах коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 56455

Одужали 28931

Хворіють 26079

Померли 1445

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За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ.