Саакашвілі відкрив в Одесі «Офіс простих рішень і результатів»



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Михайло Саакашвілі заявив, що у кожного регіонального офісу буде своя специфіка

Наступний офіс відкриють у Дніпрі

Сьогодні, 16 липня, в Одесі відкрили регіональне відділення громадської організації «Офіс простих рішень і результатів» – воно є першим в Україні.

Про це повідомляє «Радіо Свобода»

На відкриття приїхав голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі, співзасновник громадської організації. За його словами, наступний офіс відкриють у Дніпрі.

Саакашвілі заявив, що у кожного регіонального офісу буде своя специфіка. Офіс в Одесі очолив активіст Олег Михайлик, який у вересні 2018 року пережив замах на своє життя.

Саакашвілі наголосив, що «Офіс простих рішень» також займатиметься реформою митниці, податкової, судової системи, ДАБІ та інших.

«В Одесі комітет буде займатися муніципальним керівництвом, адміністрацією морських портів України, вивчатиме проблему видачі ліцензій тим, хто заробляє на морі. Таких одеситів щонайменше 100 тисяч і замість того, щоб покращувати їх життя, їм створюють проблеми», – заявив Саакашвілі.

Як відомо, «Офіс простих рішень і результатів» – це громадська організація, яка декларує своєю метою «підготовку пропозицій законодавчих змін для засідань Національної ради реформ України».

До слова, Саакашвілі стверджує, що підвищення податків змусить бізнес піти в тінь.

Як відомо, 7 травня президент України призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.