Справа «Краян»: Вищий антикорупційний суд оштрафував адвокатів одеських чиновників

Суд задовольнив клопотання прокурорів САП та оштрафував адвокатів на суму 80 886 гривень

У Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання по справі розкрадання 92 млн грн з бюджету під час придбання будівель одеського заводу «Краян». Серед фігурантів – одеські посадовці та мер Геннадій Труханов. Оскільки двоє їх захисників на засідання не з'явилися, колегія суддів вирішила оштрафувати адвокатів на майже 81 тис. гривень. Про таке повідомили у пресслужбі суду.

Так, колегія суддів визнала неповажними причини неприбуття у низку судових засідань двох захисників одеських посадовців та представників приватної компанії. Тож суд постановив порушити перед кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури Дніпропетровської та Київської областей питання про притягнення захисників до дисциплінарної відповідальності. Крім того, суд задовольнив клопотання прокурорів САП та оштрафував їх на суму 80 886 гривень.

Також колегія вирішила припинити проведення підготовчих судових засідань в режимі відеоконференції з Приморським районним судом Одеси. Наступний судовий розгляд перенесли на 12 листопада.

Нагадаємо, обвинуваченими у «справі Краян», крім міського голови Одеси, проходять його заступник Павло Вугельман, екс-голова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор і екс-заступник Володимир Радіонов, директор ТОВ «Девелопмент еліт» (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ «Valton Group » Ігор Кравченко і директор підприємства «Брокбізнесконсалт» Галина Богданова (оцінювач). Їх дії кваліфікували за частиною 5 ст. 191 КК України – «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Як вважає слідство, згадані особи організували продаж місту адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за свідомо завищеними цінами, в результаті чого громада зазнала збитків у розмірі 185 млн грн. Надалі ці кошти, ймовірно, планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник і керівник якого, за даними НАБУ, проживає на тимчасово окупованій території Луганської області. 9 липня 2019 року Малиновський райсуд виправдав всіх обвинувачених. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.





До слова, вищий антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок меру Одеси Труханову і Ко.