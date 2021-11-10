Справа «Краян»: Вищий антикорупційний суд оштрафував адвокатів одеських чиновників
Суд задовольнив клопотання прокурорів САП та оштрафував адвокатів на суму 80 886 гривень
У Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання по справі розкрадання 92 млн грн з бюджету під час придбання будівель одеського заводу «Краян». Серед фігурантів – одеські посадовці та мер Геннадій Труханов. Оскільки двоє їх захисників на засідання не з'явилися, колегія суддів вирішила оштрафувати адвокатів на майже 81 тис. гривень. Про таке повідомили у пресслужбі суду.
Так, колегія суддів визнала неповажними причини неприбуття у низку судових засідань двох захисників одеських посадовців та представників приватної компанії. Тож суд постановив порушити перед кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури Дніпропетровської та Київської областей питання про притягнення захисників до дисциплінарної відповідальності. Крім того, суд задовольнив клопотання прокурорів САП та оштрафував їх на суму 80 886 гривень.
Також колегія вирішила припинити проведення підготовчих судових засідань в режимі відеоконференції з Приморським районним судом Одеси. Наступний судовий розгляд перенесли на 12 листопада.
До слова, вищий антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок меру Одеси Труханову і Ко.