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    Одеська спортсменка стала призеркою чемпіонату України зі стрільби з лука

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    Одеська спортсменка стала призеркою чемпіонату України зі стрільби з лука

    Вихованка Одеської спортшколи № 17 Поліна Ткаченко завоювала срібну медаль на чемпіонаті України зі стрільби з лука

    З 24 по 27 вересня 2020 року в Чернігові проходив чемпіонат України серед кадетів 2003-2005 рр.н., 2006 р.н і молодше зі стрільби з лука.

    У змаганнях взяли участь 140 спортсменів із 11 областей України.

    Одесу представляли вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17.

    За підсумками змагань одеситка Поліна Ткаченко завоювала срібну медаль серед молодших кадетів в олімпійському раунді.

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    Одеська спортсменка стала призеркою чемпіонату України зі стрільби з лука
    Одеська спортсменка стала призеркою чемпіонату України зі стрільби з лука
    Одеська спортсменка стала призеркою чемпіонату України зі стрільби з лука

    Підготувала спортсменку до змагань тренер-викладач Валерія Ткаченко. 

    спорт чемпіонат України одесити
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