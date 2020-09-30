Одеська спортсменка стала призеркою чемпіонату України зі стрільби з лука
Вихованка Одеської спортшколи № 17 Поліна Ткаченко завоювала срібну медаль на чемпіонаті України зі стрільби з лука
З 24 по 27 вересня 2020 року в Чернігові проходив чемпіонат України серед кадетів 2003-2005 рр.н., 2006 р.н і молодше зі стрільби з лука.
У змаганнях взяли участь 140 спортсменів із 11 областей України.
Одесу представляли вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17.
За підсумками змагань одеситка Поліна Ткаченко завоювала срібну медаль серед молодших кадетів в олімпійському раунді.
Підготувала спортсменку до змагань тренер-викладач Валерія Ткаченко.