Один із лідерів «Шахтаря» назвав дуже складним рівень чемпіонату України



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Додо сезон 2018-19 років провів в чемпіонаті Португалії, а до цього виступав у Бразилії Свтілина - сайт Шахтаря

Бразилець вважає напрочуд жорстким чемпіонат України

Захисник «Шахтаря» Додо поділився баченням на рівень та складність Української Прем’єр-ліги.

Додо порівняв українську першість із португальською.

«Український дуже складний: гравці міцні фізично, футбол досить жорсткий. У Португалії чемпіонат відрізняється. Він більш відкритий, з атакувальним футболом. Усі команди більш-менш рівні, не рахуючи кількох грандів. Ніхто не закривається, як, наприклад, «Рух» у нашому матчі – проти такого «автобуса» складно діяти. У Португалії суперники не бояться відкриватись, і гра стає цікавішою», - підкреслив Додо.

Крім того, бразилець високо оцінив тренерський рівень Луїша Каштру.

«Це тренер і друг з великої літери. Він дуже вірить у свою тактичну схему й передає цю впевненість нам. Допомагає порадами і у футболі, і в особистому житті, адже дуже досвідчений. Він завжди говорить: коли ти тренуєшся або граєш, неважливо з ким, потрібна цілковита концентрація та настрій, а все, що лишається поза полем, слід забути. Каштру дуже додає й сам, стає сильнішим. Мені подобається з ним працювати. Навіть коли я не грав, він давав правильні поради і допомагав. У нас одна мета – перемагати! Разом ми зможемо цього домогтися», - додав фулбек.

Відзначимо, що в п’яти зіграних матчах Додо не відзначався результативними діями.

Джерело: Сайт ФК «Шахтар»