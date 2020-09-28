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    Збільшено розмір компенсації особам, які надають соцпослуги з догляду

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    Збільшено розмір компенсації особам, які надають соцпослуги з догляду

    Урегульовано питання компенсації фізособам, які надають соцпослуги з догляду на непрофесійній основі

    23 вересня 2020 року Уряд схвалив постанову, якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

    Рішення стосується фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду, і надасть можливість громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю отримувати соціальні послуги у громаді за місцем їхнього проживання.

    Порядком урегульовані наступні питання:

    • визначено категорію осіб, які можуть надавати соціальні послуги з догляду, та осіб, яким такі послуги надаватимуться (фізичні особи, які спільно проживають із особою, яка потребує надання соціальних послуг з догляду);
    • збільшено розмір компенсації та розроблено новий механізм розрахунку компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, виходячи із середньомісячного сукупного доходу фізичної особи – надавача соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі;
    • оптимізовано та спрощено механізм подання документів для призначення компенсації;
    • передбачено можливість подання електронної заяви про надання соціальних послуг з догляду, зокрема, через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;
    • регламентовано питання електронних обмінів даними про доходи фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду, з ДПС, про перетин кордону України – із Держприкордонслужбою (значно зменшить кількість довідок, які необхідно подавати фізичній особі, яка надає соціальні послуги, при зверненні за призначенням компенсації);
    • -  конкретизовано підстави припинення та призупинення виплати компенсації.
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