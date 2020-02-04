Одеські дзюдоїсти показали високий рівень майстерності на чемпіонаті України
Призові місця вихованців одеських спортшкіл забезпечили збірній області ІІ загальнокомандне місце
З 29 по 31 січня 2020 року у Львові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед кадетів.
У змаганнях взяли участь 600 спортсменів з 23-х областей України.
У складі збірної Одеської області гідно виступили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №4 та дитячо-юнацької спортивної
школи №15 Одеси, завоювавши призові місця, зокрема:
- Саїд-Магомед Халідов - І місце (60 кг);
- Амірян Оганес - ІІ місце (60 кг);
- Ольга Бєгунова - ІІІ місце (63 кг).
Завдяки високому рівню підготовки і майстерності одеські спортсмени завоювали на чемпіонаті України II загальнокомандне місце.
Переможцям і призерам турніру в урочистій обстановці вручили пам'ятні медалі та грамоти.