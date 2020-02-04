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    Одеські дзюдоїсти показали високий рівень майстерності на чемпіонаті України

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    Одеські дзюдоїсти показали високий рівень майстерності на чемпіонаті України

    Призові місця вихованців одеських спортшкіл забезпечили збірній області ІІ загальнокомандне місце

    З 29 по 31 січня 2020 року у Львові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед кадетів. 

    У змаганнях взяли участь 600 спортсменів з 23-х областей України.

    У складі збірної Одеської області гідно виступили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №4 та дитячо-юнацької спортивної
    школи №15 Одеси, завоювавши призові місця, зокрема:

    • Саїд-Магомед Халідов - І місце (60 кг);
    • Амірян Оганес - ІІ місце (60 кг);
    • Ольга Бєгунова - ІІІ місце (63 кг).

    Завдяки високому рівню підготовки і майстерності одеські спортсмени завоювали на чемпіонаті України II загальнокомандне місце.

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    Одеські дзюдоїсти показали високий рівень майстерності на чемпіонаті України
    Одеські дзюдоїсти показали високий рівень майстерності на чемпіонаті України

    Переможцям і призерам турніру в урочистій обстановці вручили пам'ятні медалі та грамоти.

    спорт чемпіонат України одесити
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