Боєць-фріфайтист побив відвідувача у тернопільському пабі (відео)



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Боєць Вадим Остапчук сплутав паб з октаґоном Тернополяни

Вадим Остапчук намагається уникнути відповідальності

Тернопільський боєць фріфайтист Вадим Остапчук побив людину в найпопулярнішому в місті пабі.

Інцидент трапився 14 січня у пабі «Файне місто», в самому центрі Тернополя. За інформацією правоохоронців, тілесні ушкодження клієнту наніс охоронець, а потім разом із «помічником» виніс чоловіка на зовнішню територію закладу та залишив його там.

Сайт «Тернополяни» повідомляє, що головним фігурантом побиття є тернопільський боєць Вадим Остапчук, який торік брав участь у «Кубку Буковеля» з фрі-файту. На згаданих змаганнях він бездарно програв, і, вочевидь, хлопець сплутав тернопільський паб із килимом для сутичок, або ж вирішив згадати улюблені ударні прийоми.

Натомість «Файному місті» запевняють: «ніхто нікого не бив».

«Такого випадку в нас не було. Цієї інформації підтверджувати не буду, бо ніхто нікого не бив», – зазначила керуюча закладом.

Поліцейські попрохали харчевню. щоб посприяла слідству

При цьому свідки події розповіли виданню, що законність працевлаштування спортсмена Остапчука теж під запитанням. Як виявилося, офіційно охоронцем він не працює і офіційного працевлаштування не має. Послуги охорони надає невідома громадська організація. На «Кубку Буковеля» Вадим представляв клуб «Ясуни».

Після інциденту у «Файному місті» заявляли, що ГО надає охорону безкоштовно. На аудіозаписі, які надали джерела видання, добре чути як працівники закладу харчування всіма силами не хочуть допомагати правоохоронним органам.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці оббивають пороги закладу, та співпрацювати з ними охоронець-фріфайтер не поспішає. Аби уникнути відповідальності, він вирішив поки не повідомляти свої повні анкетні дані. У зв’язку з цим повістку для допиту наразі йому не можуть вручити.