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    Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах

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    <span>На наркотик також спрацювала службова собака&nbsp;митників Пірат</span> <div></div> - Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах
    На наркотик також спрацювала службова собака митників Пірат
    Фото: ДМС

    На тіньовому ринку вартість вилученого кокаїну складає $4 млн

    Із Еквадору до порту Південний, що на Одещині, на адресу одного із українських підприємств прибув контейнер з бананами, в якому правоохоронці знайшли наркотики.

    Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України .

    Під час сканування контейнера співробітниками управління по боротьбі з контрабандою наркотиків та зброї було виявлено нетипову щільність в частині механічної секції контейнеру.

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    Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах
    Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах
    Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах
    Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах
    Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах

    У ході митного огляду з’ясувалося, що в секції знаходиться 20 обгорнутих плівкою пакунків загальною вагою брутто 22,6 кг. Експрес-тест дав позитивну реакцію на кокаїн. На наркотик також спрацювала службова собака митників Пірат. На тіньовому ринку вартість вилученого кокаїну складає $4 млн.

    Виявлення чергової партії кокаїну  - це спільне напрацювання управління по боротьбі з контрабандою наркотиків та зброї Одеської митниці Держмитслужби, УСБУ в Одеській області та прикордонників. 

    Зазначимо, що за останні 3 місяці це вже пятий факт припинення одеськими митниками незаконного переміщення наркотичних засобів.

    «Завдяки цьому на тіньовий наркотичний ринок не надійшло 750 кг каптагону та понад 300 кг кокаїну». – повідомили у ДМС.

    Нагадаємо, у вересні в Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить приблизно 17 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.

    Теги: митниця Одещина наркотики
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