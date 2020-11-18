Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах

Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах
На тіньовому ринку вартість вилученого кокаїну складає $4 млн
Із Еквадору до порту Південний, що на Одещині, на адресу одного із українських підприємств прибув контейнер з бананами, в якому правоохоронці знайшли наркотики.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України .
Під час сканування контейнера співробітниками управління по боротьбі з контрабандою наркотиків та зброї було виявлено нетипову щільність в частині механічної секції контейнеру.
У ході митного огляду з’ясувалося, що в секції знаходиться 20 обгорнутих плівкою пакунків загальною вагою брутто 22,6 кг. Експрес-тест дав позитивну реакцію на кокаїн. На наркотик також спрацювала службова собака митників Пірат. На тіньовому ринку вартість вилученого кокаїну складає $4 млн.
Виявлення чергової партії кокаїну - це спільне напрацювання управління по боротьбі з контрабандою наркотиків та зброї Одеської митниці Держмитслужби, УСБУ в Одеській області та прикордонників.
Зазначимо, що за останні 3 місяці це вже пятий факт припинення одеськими митниками незаконного переміщення наркотичних засобів.
«Завдяки цьому на тіньовий наркотичний ринок не надійшло 750 кг каптагону та понад 300 кг кокаїну». – повідомили у ДМС.
Нагадаємо, у вересні в Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить приблизно 17 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.