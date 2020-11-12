На Балі звільнили українку, якій через смаколики загрожувала страта

Поліція Індонезії вважала, що українка перевозить наркотики, хоча це була сливова пастила

Затриману на Балі українку Дар’ю Шигаєву відпустили після шести днів арешту.

Про це повідомили в пресслужбі посольства України в Індонезії.

У відомстві заявили, що українку звільнили завдяки спільним зусиллям МЗС України, посольства України в Індонезії, кандидата на посаду почесного консула України на острові Балі Ньомана Астама, активних індонезійців та українців на Балі та її сім'ї.

За словами самої Шигаєвої, «досвід був напрочуд менш жорстким», ніж вона очікувала.

«Наприклад, в приміщенні де я перебувала був душ і туалет, телевізор, кондиціонер, розкладачки, триразове харчування (Рис, рис, рис, а також ще трохи рису з невеликими вкрапленнями тофу, овочів, іноді риби і навіть кавуна або солодощів)», – написала вона.

Шигаєва заявила, що візити відвідувачів також не були сильно обмеженими.

«Всі навколишні силовики та хлопці, які теж перебували під вартою були доброзичливими і поважними, спілкувалися, допомагали один одному, підбадьорювали, підгодовували і навіть жартували. Це мене чесно кажучи вразило бо я чекала жесті саме в цьому аспекті», – додала українка.

Нагадаємо, що 5 листопада, індонезійські правоохоронці затримали на острові Балі громадянку України Дашу Шигаєву.

Приводом для затримання стала посилка з «підозрілою речовиною». За словами сестри затриманої, насправді в посилці була сливова пастила. В Індонезії діють суворі покарання за транспортування наркотиків. Смертну кару повернули у 2013 році.