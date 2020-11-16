Поліція ліквідувала нарколабораторію під Києвом (фото)

Правоохоронці затримали киянина за виробництво наркотичних засобів

У місті Боярка Києво-Святошинського району поліція затримала жителя столиці, у якого вилучила близько 100 грамів канабісу, 150 грамів амфетаміну та 50 пігулок наркотичного засобу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Киянин вже потрапляв в поле зору поліції за незаконний обіг наркотиків. Так, у селі Софіївська Борщагівка поліцейські вилучили у порушника понад 20 грамів наркотиків. Тоді чоловік пояснив, що придбав амфетамін у столиці для власного вживання.

Під час реалізації інформації, отриманої оперативним шляхом, співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ спільно з працівниками Києво-Святошинського відділу поліції повторно затримали зловмисника у місті Боярка.

Також, працівники поліції провели невідкладний обшук у будинку за місцем тимчасового проживання зловмисника. Там правоохоронці вилучили лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, прекурсори, готову психотропну речовину амфетамін у рідкому стані та канабіс.

40-річного жителя столиці затримано в порядку ст. 298 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучені речові докази та наркотики направлено на проведення експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Після надходження висновків експертів буде вирішене питання щодо додаткової правової кваліфікації та оголошення зловмиснику підозри.