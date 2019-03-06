Одеські правоохоронці обговорили зі старшокласниками проблему секстингу



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Працівники ювенальної превенції Хаджибеївського відділення поліції провели профілактичну бесіду з учнями старших класів однієї з загальноосвітніх шкіл району

Все частіше підлітки потрапляють у ситуації, коли їхні відверті фото, у більшості випадків зроблені ними самими, масово поширюються, у тому числі через інтернет. Це має негативні наслідки як для самих дітей, так і для загального морального виховання молоді. На жаль, нині випадки підліткового секстингу – сумна реальність.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеськый області, повідомляє «Главком».

На реальних прикладах правоохоронці розповіли школярам про ризики та можливі неприємні наслідки цього явища.

В якості прикладу поліцейські навели ситуацію, коли зловмисники реєструються в соціальних мережах під виглядом підлітків і налагоджують із неповнолітніми дружні контакти в онлайн-іграх тощо. Вийшовши на дитину, якій бракує турботи та піклування в реальному оточенні, вони ведуть з нею листування, будують довірливі стосунки, щоб потім, ставши «близькою людиною», виманити більш відверті світлини, ніж підліток зазвичай розміщує на своїй сторінці. Згодом така «дружба» може перерости в шантаж та погрози розповсюдження інтимної інформації.

«Не можна боротися з цією проблемою самостійно, - порадили школярам правоохоронці. - Як тільки поведінка віртуального знайомого здасться підозрілою, не дайте йому можливості скористатися вашою довірливістю і використати її проти вас же. Прийміть найвірніше рішення - повідомте про те, що сталося, дорослим членам родини і у поліцію».