В Одеській області пройде фестиваль «Співець українського слова»



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На Одещині проведуть фестиваль літературно-музичних композицій

6 березня в Одесі відбудеться Х обласний фестиваль літературно-музичних композицій, моновистав і читців «Співець українського слова». Про це повідомила начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Олена Олійник.

«У ювілейному фестивалі візьмуть участь понад 90 артистів самодіяльності з різних районів та ОТГ регіону. Наймолодшому читцю – 7 років, а найстаршому - 80. Кількість учасників зростає щороку, кожен намагається знайти свій креативний підхід, щоб донести матеріал по-своєму. Очікуємо багато цікавих виступів від наших талантів», – підкреслила Олена Олійник.

Зазначимо, читання проводяться з метою поширення художнього слова та української мови, розкриття літературної та акторської майстерності учасників.

Нагадаємо, 2 березня відбулося святкування 87 річниці від дня заснування області, в якому взяли участь понад 14 тисяч гостей. Формат ярмарку «Скарби Одещини» у 2018 році започаткував голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов.