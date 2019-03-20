Одеські правоохоронці просять допомоги у встановленні особи загиблого



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На Пересипі була знайдено труп чоловіка

Хаджибеївським відділенням поліції Суворовського ВП ГУНП в Одеській області встановлюється особа чоловіка, тіло якого було виявлено 20 березня 2019 року біля будинку на вулиці 7-ма Пересипська в Одесі.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Прикмети: на вигляд 40 – 45 років, худорлявої статури, зріст приблизно 175 - 180 см.

Був одягнений: штани темно-синього кольору, светр чорного кольору, куртка чорного кольору, ремінь коричневого кольору.

Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо вказаного чоловіка, повідомити за телефонами : (048) 787-72-76, 787-35-72, «102».