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    Одеські правоохоронці просять допомоги у встановленні особи загиблого

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    Одеські правоохоронці просять допомоги у встановленні особи загиблого

    На Пересипі була знайдено труп чоловіка

    Хаджибеївським відділенням поліції Суворовського ВП ГУНП в Одеській області встановлюється особа чоловіка, тіло якого було виявлено 20 березня 2019 року біля будинку на вулиці 7-ма Пересипська в Одесі.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

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    Одеські правоохоронці просять допомоги у встановленні особи загиблого
    Одеські правоохоронці просять допомоги у встановленні особи загиблого
    Одеські правоохоронці просять допомоги у встановленні особи загиблого

    Прикмети: на вигляд 40 – 45 років, худорлявої статури, зріст приблизно 175 - 180 см.

    Був одягнений: штани темно-синього кольору, светр чорного кольору, куртка чорного кольору, ремінь коричневого кольору.

    Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо вказаного чоловіка, повідомити за телефонами : (048) 787-72-76, 787-35-72, «102».

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