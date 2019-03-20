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    В Одесі бездомні зможуть проголосувати на виборах президента України

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    В Одесі бездомні зможуть проголосувати на виборах президента України

    Проголосувати зможуть особи, які зареєстровані в Одеському міському центрі обліку бездомних громадян

    Комунальний заклад «Одеський міський центр обліку бездомних громадян» повідомляє, що громадяни, зареєстровані за адресою: м. Одеса, вул. Льва Толстого, 7, можуть проголосувати на виборах Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, за такими адресами:

    для осіб, зареєстрованих до 01.01.2014 р.,
    дільниця № 511272 вул. Льва Толстого, буд. 9 (Одеська Маріїнська гімназія);

    для осіб, зареєстрованих з 02.01.2014 р. до 01.01.2018 р.,
    дільниця № 511267 вул. Льва Толстого, буд. 8 (ЗОШ № 47);

    для осіб, зареєстрованих з 02.01.2018 р.,
    дільниця № 511254 вул. Дворянська, буд. 32 (Одеське училище мистецтв і культури ім. К.Ф. Данькевича).

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