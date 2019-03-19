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    Новини

    Грунтові води підтоплюють вулицю Вапняну

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    Грунтові води підтоплюють вулицю Вапняну

    Причиною підтоплення стали самовільні роботи по зміцненню схилу

    Депутат Одеської міськради Марина Лозовенко на апаратній нараді в мерії підняла питання про ситуацію на вапняних, 38, де через самовільне зведення підпірної стіни грунтові води течуть прямо по вулиці.

    «Люди вирішили самі зрізати схил і зробити підпірну стінку. Але не врахували, що там грунтові води, а під ними ще й катакомби. Ми виїжджали разом з комісією з міськради і склали протокол. Зараз необхідно провести розрахунок стійкості схилу, так як вода великим потоком тече по схилу і все селище може опинитися на вулиці вапняний. Вода тече зі схилу дуже великим напором», - повідомила Лозовенко.

    Як пояснив представник управління інженерного захисту, природний потік води тече по схилу і потрапляє на територію житлових будинків. Це пов'язано з тим, що самовільні роботи на схилі по зведенню стіни змінили і порушили стік підземних вод.

    Міський голова доручив віце-меру Петру Рябоконя взяти ситуацію під особистий контроль. В управлінні інженерного захисту повинні продумати, як уникнути сповзання схилу.

    Джерело: odessa.online

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