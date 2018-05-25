Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону

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На рятувально-водолазній станції Приморського району рятувальники провели показові навчання

24 травня 2018 року, перед початком літнього сезону, співробітники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради провели показові навчання, під час яких продемонстрували матеріально-технічні ресурси, роботу і підводні «знахідки» водолазів, а також навички надання допомоги на воді і суші.

На навчаннях були присутні мер Одеси і профільний віце-мер.

Як зазначив керівник служби Степан Коцюба, підрозділи рятувально-водолазної служби міста Одеса повністю готові до початку літнього сезону 2018 року.

На пляжах міста організовані і в повній мірі обладнані рятувальні пости. Все рятувальники атестовані та отримали сертифікати.

Підготовлено до роботи сучасні човни, веслові човни з підвісними моторами, сучасний швидкісний катер і скутери.

Водолазами-професіоналами проведено повне обстеження комунальних та 80% орендованих пляжів.