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    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону

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    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону

    На рятувально-водолазній станції Приморського району рятувальники провели показові навчання

    24 травня 2018 року, перед початком літнього сезону, співробітники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради провели показові навчання, під час яких продемонстрували матеріально-технічні ресурси, роботу і підводні «знахідки» водолазів, а також навички надання допомоги на воді і суші. 

    На навчаннях були присутні мер Одеси і профільний віце-мер. 

    Як зазначив керівник служби Степан Коцюба, підрозділи рятувально-водолазної служби міста Одеса повністю готові до початку літнього сезону 2018 року. 

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    На пляжах міста організовані і в повній мірі обладнані рятувальні пости. Все рятувальники атестовані та отримали сертифікати. 

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    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону
    Одеські рятувальники продемонстрували продемонстрували готовність до літнього сезону


    Підготовлено до роботи сучасні човни, веслові човни з підвісними моторами, сучасний швидкісний катер і скутери. 

    Водолазами-професіоналами проведено повне обстеження комунальних та 80% орендованих пляжів. 
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