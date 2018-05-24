В Одесі підпалили автомобіль очільника екологічної інспекції
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Ставнійчук не виключив, що підпал його авто пов’язаний з його діяльністю
У Київському районі міста Одеса невідомі підпалили автомобіль очільника Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря.
Про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції.
«24 травня невідомі особи в Одесі підпалили автомобіль, який належить керівнику Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря Олександру Ставнійчуку», — йдеться в повідомленні.
За даними Держекоінспекції, Ставнійчук не виключив, що підпал його авто пов’язаний з його діяльністю.
Попередня причина пожежі — підпал.
У поліції Одещини повідомили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.