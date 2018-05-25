На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів

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Шість нових тролейбусів БКМ-321 прибули до Одеси

Це чергова партія машин, які КП «Одесміськелектротранс» закупило у концерну «Белкоммунмаш» (Республіка Білорусь). Таким чином, зараз в Одесі їх вже 13 одиниць. Всього, нагадаємо, місто отримає 47 білоруських тролейбусів.

Нові машини отримали наступні номери: 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013. Вони вже почали проходити обкатку і буквально днями вийдуть на лінію. Ці тролейбуси будуть працювати на маршруті №7.

До кінця травня в Одесу прибудуть ще чотири машини.

Машина БКМ-321 - двовісний низькопідлоговий міський тролейбус, оснащений системою автономного ходу, здатний перевезти 115 чоловік, в тому числі 26 сидячих. Він обладнаний пневматичною системою штангоулавліванія, що забезпечує дистанційний з'їм штанг з проводів контактної мережі, в подальшому струмоприймачі фіксуються вздовж осі тролейбуса. Крім того, тролейбус обладнаний двома бобінами, прикріпленими до задньої панелі і барабанами всередині них, на які намотуються канати для звичайного зняття штанг з контактної мережі.

Крім того, БКМ-321 оснащений пневматичною підвіскою, що, крім забезпечення м'якості ходу, надає тролейбусу можливість «присідати» на зупинках направо, знижуючи рівень підлоги ще на кілька сантиметрів для полегшення посадки осіб з інвалідністю та пасажирів з дитячими колясками.

Нагадаємо, закупівля білоруських тролейбусів зроблена на кошти кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку, який виділив ОГЕТ 8 млн євро.

Тендер на поставку тролейбусів виграв концерн «Белкоммунмаш», який дав згоду за фіксовану суму поставити на два тролейбуси більше, ніж його конкурент - український «Богдан».

Джерело: Думская