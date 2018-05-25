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    На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів

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    На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів

    Шість нових тролейбусів БКМ-321 прибули до Одеси

    Це чергова партія машин, які КП «Одесміськелектротранс» закупило у концерну «Белкоммунмаш» (Республіка Білорусь). Таким чином, зараз в Одесі їх вже 13 одиниць. Всього, нагадаємо, місто отримає 47 білоруських тролейбусів.

    Нові машини отримали наступні номери: 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013. Вони вже почали проходити обкатку і буквально днями вийдуть на лінію. Ці тролейбуси будуть працювати на маршруті №7.

    До кінця травня в Одесу прибудуть ще чотири машини.

    Машина БКМ-321 - двовісний низькопідлоговий міський тролейбус, оснащений системою автономного ходу, здатний перевезти 115 чоловік, в тому числі 26 сидячих. Він обладнаний пневматичною системою штангоулавліванія, що забезпечує дистанційний з'їм штанг з проводів контактної мережі, в подальшому струмоприймачі фіксуються вздовж осі тролейбуса. Крім того, тролейбус обладнаний двома бобінами, прикріпленими до задньої панелі і барабанами всередині них, на які намотуються канати для звичайного зняття штанг з контактної мережі.

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    На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів
    На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів
    На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів
    На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів
    На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів
    На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів
    На вулиці Одеси вийдуть відразу шість новеньких тролейбусів

    Крім того, БКМ-321 оснащений пневматичною підвіскою, що, крім забезпечення м'якості ходу, надає тролейбусу можливість «присідати» на зупинках направо, знижуючи рівень підлоги ще на кілька сантиметрів для полегшення посадки осіб з інвалідністю та пасажирів з дитячими колясками.

    Нагадаємо, закупівля білоруських тролейбусів зроблена на кошти кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку, який виділив ОГЕТ 8 млн євро.

    Тендер на поставку тролейбусів виграв концерн «Белкоммунмаш», який дав згоду за фіксовану суму поставити на два тролейбуси більше, ніж його конкурент - український «Богдан».

    Джерело: Думская

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