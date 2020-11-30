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    Одеські школи з 1 грудня перейдуть на дистанційне навчання

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    <p>Із завтрашнього дня учнів середньої та старшої школи переводять на дистанційне навчання</p> - Одеські школи з 1 грудня перейдуть на дистанційне навчання

    Із завтрашнього дня учнів середньої та старшої школи переводять на дистанційне навчання

    Школи перейдуть на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня

    Через збільшення випадків коронавірусу в Одесі учні 5-11-х класів переходять на дистанційне навчання.

    Про це повідомляє пресслужба міськради.

    «Станом на 30 листопада 2020 року в школах Одеси на карантин переведені 223 класи, на 70 класів більше, ніж минулого тижня. Значне збільшення відбулося 26 і 27 листопада. Внаслідок різних захворювань поки хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 – з підтвердженим діагнозом Covid-19», – йдеться в повідомленні.

    За даними міськради, більшість хворих – викладачі 5-11-х класів, які контактують з великою кількістю учнів.

    «У зв’язку із зростанням захворюваності серед вчителів і необхідністю перервати контакти між дітьми, сьогодні, 30 листопада 2020 року, на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розглянуто питання про перехід 5-11-х класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020 року» - йдеться в повідомленні.

    До слова, у Києві зростає кількість класів на дистанційному навчанні.

    Також Міносвіти відмінило учнівські олімпіади через карантин.

    Теги: Одеса освіта школа навчання карантин вчитель учні коронавірус
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