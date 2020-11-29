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    У світі

    Головний інфекціоніст США порадив Байдену, як знизити захворюваність на Covid-19

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    <span>Ентоні Фаучі&nbsp;</span>нагадав, що в боротьбі з Covid-19 допоможуть загальноприйняті правила профілактики інфекції - Головний інфекціоніст США порадив Байдену, як знизити захворюваність на Covid-19
    Ентоні Фаучі нагадав, що в боротьбі з Covid-19 допоможуть загальноприйняті правила профілактики інфекції

    За словами фахівця, необхідно закрити бари і ресторани, але при цьому відкрити школи

    Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі дав пораду адміністрації майбутнього президента Джо Байдена щодо зниження захворюваності на коронавірус.

    Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC.

    За словами Фаучі, для цього необхідно закрити бари і ресторани, але при цьому відкрити школи. Інфекціоніст пояснив, що закриття навчальних закладів не зупинить поширення коронавірусу. Кращий спосіб переконатися в безпеці дітей в школі – тримати рівень вірусу в суспільстві низьким, зазначив фахівець.

    «Неважливо, хто ви і де ви є – коли у вас є місця скупчення людей, особливо в приміщенні, де люди не носять маски, це є значним ризиком зараження і поширення інфекції», – пояснив головний американський інфекціоніст.

    Він нагадав, що в боротьбі з Covid-19 допоможуть загальноприйняті правила профілактики інфекції: носити маски, мити руки, зберігати дистанцію, уникати масових зібрань.

    До слова, вчені зробили несподівану заяву щодо походження коронавірусу.

    Також інфекціоністка розповіла, що допомагає подолати коронавірус на ранніх стадіях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      722679
    • Хворіють
      371088
    • Одужали
      339378
    • Померли
      12213

    Нагадаємо, за добу 28 листопада в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. Це на 3316 осіб менше, ніж днем раніше (16294). Захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.

    Теги: здоров'я США медицина школа ресторан епідемія коронавірус
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