Головний інфекціоніст США порадив Байдену, як знизити захворюваність на Covid-19

Ентоні Фаучі нагадав, що в боротьбі з Covid-19 допоможуть загальноприйняті правила профілактики інфекції

За словами фахівця, необхідно закрити бари і ресторани, але при цьому відкрити школи

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі дав пораду адміністрації майбутнього президента Джо Байдена щодо зниження захворюваності на коронавірус.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC.

За словами Фаучі, для цього необхідно закрити бари і ресторани, але при цьому відкрити школи. Інфекціоніст пояснив, що закриття навчальних закладів не зупинить поширення коронавірусу. Кращий спосіб переконатися в безпеці дітей в школі – тримати рівень вірусу в суспільстві низьким, зазначив фахівець.

«Неважливо, хто ви і де ви є – коли у вас є місця скупчення людей, особливо в приміщенні, де люди не носять маски, це є значним ризиком зараження і поширення інфекції», – пояснив головний американський інфекціоніст.

Він нагадав, що в боротьбі з Covid-19 допоможуть загальноприйняті правила профілактики інфекції: носити маски, мити руки, зберігати дистанцію, уникати масових зібрань.

До слова, вчені зробили несподівану заяву щодо походження коронавірусу.

Також інфекціоністка розповіла, що допомагає подолати коронавірус на ранніх стадіях.

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Нагадаємо, за добу 28 листопада в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. Це на 3316 осіб менше, ніж днем раніше (16294). Захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.