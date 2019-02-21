Одеські спортсмени - призери міжнародного турніру зі спортивних танців
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Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали бронзові медалі на міжнародному турнірі «Ukrainian Open Cup - 2019» зі спортивних танців
З 15 по 18 лютого 2019 року у Львові проходив міжнародний турнір «Ukrainian Open Cup - 2019» зі спортивних танців.
У змаганнях взяли участь 800 спортсменів з 11 міст України, а також Угорщини, Румунії, Ізраїлю та Словаччини.
Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 Віктор Нестеренко та Тетяна Бондаренко.
За підсумками турніру одеські спортсмени зайняли 3 місце в категорії «Молодь 2 Open, LA».
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Всі призери були нагороджені грамотами та медалями.
Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Яна Сурмай і Віктор Палій.