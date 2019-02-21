  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеські спортсмени - призери міжнародного турніру зі спортивних танців

    • Розсилка
    Одеські спортсмени - призери міжнародного турніру зі спортивних танців

    Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали бронзові медалі на міжнародному турнірі «Ukrainian Open Cup - 2019» зі спортивних танців

    З 15 по 18 лютого 2019 року у Львові проходив міжнародний турнір «Ukrainian Open Cup - 2019» зі спортивних танців.

    У змаганнях взяли участь 800 спортсменів з 11 міст України, а також Угорщини, Румунії, Ізраїлю та Словаччини.

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 Віктор Нестеренко та Тетяна Бондаренко.

    За підсумками турніру одеські спортсмени зайняли 3 місце в категорії «Молодь 2 Open, LA».

    Читайте також

    Всі призери були нагороджені грамотами та медалями.

    Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Яна Сурмай і Віктор Палій.

    Читайте також
    спорт Одеса одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ