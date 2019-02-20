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    Інтерпол на прохання Ізраїлю оголосив у розшук одеського бізнесмена Грановського

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    Бізнесмен Олександр Геннадійович Грановський - Інтерпол на прохання Ізраїлю оголосив у розшук одеського бізнесмена Грановського
    Бізнесмен Олександр Геннадійович Грановський
    Фото: rupor.od.ua

    Олександр Грановський підозрюється у шахрайстві, підробці документів, відмиванні грошей, недостовірному розкритті інформації в публічних корпоративних документах

    Інтерпол на прохання Ізраїлю оголосив у розшук колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського. Відповідна інформація вказана на сайті Інтерполу.

    Зазначено, що 46-річний Грановський розшукується правоохоронними органами Ізраїлю.

    Він підозрюється в шахрайстві, підробці документів, відмиванні грошей, недостовірному розкритті інформації в публічних корпоративних документах.

    Згідно з інформацією ЗМІ, правоохоронні органи Ізраїлю підозрюють одеського бізнесмена Грановського в розкраданні, шахрайстві при обтяжуючих обставинах і махінаціях з цінними паперами на суму в $60 мільйонів протягом 2012 - 2016 років.

    Грановський був співвласником та головою наглядової ради Фінбанку, який у квітні 2017 року Національний банк України визнав неплатоспроможним.

    Також він разом з бізнесменом Борисом Кауфманом були співвласниками Одеського міжнародного аеропорту і готелю «Пасаж».

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро здійснює розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент».

    Слідство встановило, що в 2011 році всупереч вимогам законодавства відбулося відчуження комунального майна міжнародного аеропорту «Одеса» на користь суб'єктів господарювання.

    Відчуження відбулося в результаті створення Одеською міською радою та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», бенефіціарними власниками якого на той момент були одеські підприємці Борис Кауфман і Олександр Грановський, ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», до статутного фонду якого було передано майно аеропорту.

    У створеному ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» місцева громада отримала частку в розмірі 25% акцій, решта 75% - відійшли приватним власникам.

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