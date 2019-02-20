Інтерпол на прохання Ізраїлю оголосив у розшук одеського бізнесмена Грановського



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Бізнесмен Олександр Геннадійович Грановський Фото: rupor.od.ua

Олександр Грановський підозрюється у шахрайстві, підробці документів, відмиванні грошей, недостовірному розкритті інформації в публічних корпоративних документах

Інтерпол на прохання Ізраїлю оголосив у розшук колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського. Відповідна інформація вказана на сайті Інтерполу.

Зазначено, що 46-річний Грановський розшукується правоохоронними органами Ізраїлю.

Він підозрюється в шахрайстві, підробці документів, відмиванні грошей, недостовірному розкритті інформації в публічних корпоративних документах.

Згідно з інформацією ЗМІ, правоохоронні органи Ізраїлю підозрюють одеського бізнесмена Грановського в розкраданні, шахрайстві при обтяжуючих обставинах і махінаціях з цінними паперами на суму в $60 мільйонів протягом 2012 - 2016 років.

Грановський був співвласником та головою наглядової ради Фінбанку, який у квітні 2017 року Національний банк України визнав неплатоспроможним.

Також він разом з бізнесменом Борисом Кауфманом були співвласниками Одеського міжнародного аеропорту і готелю «Пасаж».

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро здійснює розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент».

Слідство встановило, що в 2011 році всупереч вимогам законодавства відбулося відчуження комунального майна міжнародного аеропорту «Одеса» на користь суб'єктів господарювання.

Відчуження відбулося в результаті створення Одеською міською радою та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», бенефіціарними власниками якого на той момент були одеські підприємці Борис Кауфман і Олександр Грановський, ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», до статутного фонду якого було передано майно аеропорту.

У створеному ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» місцева громада отримала частку в розмірі 25% акцій, решта 75% - відійшли приватним власникам.