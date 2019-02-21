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    В Одесі з'явиться багатофункціональний стадіон для школярів

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    В Одесі з'явиться багатофункціональний стадіон для школярів

    У Малиновському районі облаштовують багатофункціональний стадіон, на якому будуть займатися учні відразу трьох шкіл району

    Роботи з капремонту стадіону середньої школи №32 на вул. Космонавтів, 60 розпочаті в лютому 2019 року на замовлення управління капітального будівництва. Тут будуть займатися учні відразу трьох шкіл, які розташовані поруч: №№ 32, 46, 96.

    Планування пришкільного стадіону, склад споруд і їх пропускна здатність розраховуються на проведення навчально-тренувальної роботи, різних змагань, спартакіад та інших масових фізкультурних свят.

    На сьогодні ведуться роботи з облаштування спортмайданчиків, з яких буде складатися стадіон. Це ігрові поля для футболу, міні-футболу, волейболу та баскетболу, бігові доріжки, місце для стрибків у довжину і трибуни для глядачів.

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    Футбольні поля будуть покриті штучною травою, яка рекомендована FIFA і UEFA. При правильному використанні термін експлуатації такого покриття коливається в межах 15-20 років.

    Баскетбольний майданчик, майданчик для дітей молодшого віку і бігові доріжки будуть покриті гумовою крихтою з поліуретаном, що також максимально збільшує термін служби спортмайданчиків.

    Навколо всіх майданчиків буде влаштовано сітчасту огорожу і облаштовано вуличне освітлення.

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