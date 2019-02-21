В Одесі з'явиться багатофункціональний стадіон для школярів



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У Малиновському районі облаштовують багатофункціональний стадіон, на якому будуть займатися учні відразу трьох шкіл району

Роботи з капремонту стадіону середньої школи №32 на вул. Космонавтів, 60 розпочаті в лютому 2019 року на замовлення управління капітального будівництва. Тут будуть займатися учні відразу трьох шкіл, які розташовані поруч: №№ 32, 46, 96.

Планування пришкільного стадіону, склад споруд і їх пропускна здатність розраховуються на проведення навчально-тренувальної роботи, різних змагань, спартакіад та інших масових фізкультурних свят.

На сьогодні ведуться роботи з облаштування спортмайданчиків, з яких буде складатися стадіон. Це ігрові поля для футболу, міні-футболу, волейболу та баскетболу, бігові доріжки, місце для стрибків у довжину і трибуни для глядачів.

Футбольні поля будуть покриті штучною травою, яка рекомендована FIFA і UEFA. При правильному використанні термін експлуатації такого покриття коливається в межах 15-20 років.

Баскетбольний майданчик, майданчик для дітей молодшого віку і бігові доріжки будуть покриті гумовою крихтою з поліуретаном, що також максимально збільшує термін служби спортмайданчиків.

Навколо всіх майданчиків буде влаштовано сітчасту огорожу і облаштовано вуличне освітлення.