Пікет під Одеським медуніверситетом переріс у штовханину



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Вхідні двері вишу наглухо зачинили охоронці навчального закладу і представники ректорату

Учасники акції пікетування тримали в руках плакати з гаслами: «Рейдери, геть з університету!»

Близько ста активістів громадських організацій «Національний корпус» та «Національні дружини» пікетували 20 лютого адмінбудівлю Одеського національного медичного університету. Про це повідомляє «Укрінформ».

Вхідні двері вишу наглухо зачинили охоронці навчального закладу і представники ректорату, які вважають, що виконувач обов'язків ректора Юрій Сухін призначений незаконно.

«Працівники і студенти медуніверситету обурені тим, що не можуть отримати зарплати і стипендії за два попередні місяці. А керівництво МОЗ не підписує цьогорічний кошторис університету, бо відповідний документ подано Сухіним, а не виконувачем обов'язків ректора Владленою Дубініною, яку призначило МОЗ. Професора Дубініну прихильники екс-ректора Валерія Запорожана та охоронці університету взагалі не допускають в адмінбудівлю», - прокоментувала журналістам ситуацію одна з працівниць медуніверситету.

Учасники акції пікетування тримали в руках плакати з гаслами: «Рейдери, геть з університету!», «Запорожан, поверни вкрадене!» та інші. Тим часом вхідні дверібули зачинені охоронцями в робочий час, а крізь скло було видно, що вхід, до того ж, забарикадовано стільцями й столами. А за ними стоять озброєні охоронці зі щитами.

Коли до адмінбудівлі підійшли народні депутати Давид Макар'ян, Володимир Курінний і в. о. ректора Дубініна, група пікетувальників спробувала прорвати кордон поліції перед входом і розблокувати адмінбудівлю. Виникла штовханина - бійці спецподрозділу поліції «Тор» стримували натиск активістів, які прагнули провести професора Дубініну до кабінету ректора. Врешті-решт, вхідні двері були відчинені. Але пройшли в адмінбудівлю лише депутати й офіцери поліції. Професора Дубініну охоронці не пропустили до робочого кабінету.

Як повідомлялося, паралельно з пікетуванням адмінбудівлі Одеського медуніверситету відбулася акція протесту групи співробітників і студентів-медиків з Одеси, переважно іноземних громадян, під стінами МОЗ та будівлі Посольства США в Києві.

З цього приводу МОЗ оприлюднив звернення «не піддаватися на провокативні дії організаторів».

«Акцію протесту організовують особи, через протизаконні дії яких університет не може отримати належне фінансування. Закликаємо співробітників і студентів ОНМедУ не підтримувати провокації, які влаштовують представники самопроголошеного керівництва університету», - зазначили у МОЗ, підкресливши, що у відомстві шукають законних шляхів розв’язання ситуації.

Варто зазначити, що спеціальною комісією МОЗ торік було встановлено, що екс-ректор Одеського медуніверситету Валерій Запорожан незаконно розпорядився бюджетними коштами в обсязі 220 мільйонів гривень, виділеними на навчання студентів.

17 липня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звільнила ректора медуніверситету Запорожана за порушення статуту й умов контракту. Натомість суд поновив Запорожана на посаді.

3 вересня МОЗ України повідомило, що вважає незаконними вибори нового виконувача обов’язків ректора Одеського національного медуніверситету замість призначеного Міністерством охорони здоров’я в.о. ректора Костянтина Аймедова.

Водночас МОЗ 7 вересня призначило Владлену Дубініну на посаду в.о. ректора Одеського медуніверситету, але Окружний адмінсуд Києва 27 вересня визнав незаконним це призначення.

30 січня 2019 року Окружний адмінсуд Києва зупинив дію розпорядження Кабміну «Про утворення Національного Одеського медичного університету», отже ректором медвишу лишається Валерій Запорожан.

Раніше Супрун заявляла, що Національний медичний університет ім. Богомольця та Одеський національний медичний університет є найкорумпованішими серед медичних навчальних закладів України.