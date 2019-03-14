Одеські спортсмени стали переможцями міжнародного фестивалю зі спортивних танців



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Вихованці Одеської спортшколи №1 Кирило Корчмар і Ганна Янкул завоювали два комплекти золотих медалей на міжнародному фестивалі «PARAD NADIY 2019» зі спортивних танців

З 9 по 10 березня 2019 року в Києві проходив XXX міжнародний фестиваль «PARAD NADIY 2019» зі спортивних танців.

У заході взяли участь близько 1000 учасників з України, Грузії, Молдови, Польщі та інших країн. Одесу на змаганнях представляли вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

За підсумками змагання одесити Кирило Корчмар і Ганна Янкул зайняли перші місця в категоріях «Молодь 2» і «Молодь 2 + Rising Star».

Переможцям і призерам турніру в урочистій обстановці були вручені кубки та пам'ятні медалі.