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    Жизнь

    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»

    • Розсилка
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»

    В пустыне Мохаве в Южной Калифорнии, США, прошёл крупнейший постапокалиптический фестиваль Wasteland Weekend

    Фестиваль Wasteland Weekend с 2011 года собирает тысячи поклонников серии фильмов «Безумный Макс» Джорджа Миллера. Мероприятие проводят в пустыне Мохаве в Южной Калифорнии — между ядерным полигоном в Неваде, где с 1951-го в годы холодной войны испытали в общей сложности 928 ядерных боеголовок, и Голливудом.

    Изначально фестиваль собирал всего нескольких энтузиастов, теперь же их 4 тысячи. Костюм тут обязателен — любая попытка пройти через охраняемые Городские ворота не одетым в персонажа из «Безумного Макса» приветствуется криками «Нужно больше грязи» и предложениями для плохо подготовленного посетителя вываляться в песке перед входом на главную площадку фестиваля, пишет The Guardian.

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    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»
    В Калифорнии состоялся фестиваль поклонников «Безумного Макса»

    «Безумный Макс» — серия дистопических фильмов режиссёра Джорджа Миллера. Первая картина с Мэлом Гибсоном в главной роли вышла на экраны в 1979 году. За ней последовали продолжения — фильмы «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981), «Безумный Макс 3: Под куполом грома» (1985). В 2015 году серию перезапустили картиной «Безумный Макс: Дорога ярости» с Томом Харди.

    Действие фильма происходит в недалёком будущем в дистопической Австралии. Общество, зависящее от поставок топлива, стало результатом падения гражданского права, а главной ценностью в мире стала вода. 

    Джерело: Киноафиша

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