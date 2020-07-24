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    Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту

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    Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту

    Вихованці одеської спортшколи №13 стали переможцями і призерами чемпіонату України з вітрильного спорту

    З 19 по 22 липня 2020 року в Миколаєві на базі яхт-клубу комплексної дитячо-юнацької спортшколи «Атлант» відбувся чемпіонат України з вітрильного спорту в класах «Laser» серед дорослих та юніорів.

    У змаганнях взяли участь 75 яхтсменів. На чемпіонаті успішно виступили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортшколи № 13, завоювавши наступні місця:

    В класі «Laser - R»:

    • 1 місце - Андрій Вердиш;
    • 3 місце - Девід Ізмайловський;

    В класі «Laser 4.7»:

    • 1 місце - Лідія Златова;
    • 2 місце - Олег Червінський;
    • 4 місце - Вероніка Харченко;
    • 6 місце - Михайло Золотарьов.

    Спортсменів підготували тренери-викладачі Олексій Каплунов та Олександр Блюммер.

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    Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту
    Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту
    Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту
    Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту
    Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту
    Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту
    Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту

    Всі переможці та призери були нагороджені подарунками, грамотами та медалями Міністерства культури, молоді та спорту України.

    спорт чемпіонат України одесити
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