Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту
Вихованці одеської спортшколи №13 стали переможцями і призерами чемпіонату України з вітрильного спорту
З 19 по 22 липня 2020 року в Миколаєві на базі яхт-клубу комплексної дитячо-юнацької спортшколи «Атлант» відбувся чемпіонат України з вітрильного спорту в класах «Laser» серед дорослих та юніорів.
У змаганнях взяли участь 75 яхтсменів. На чемпіонаті успішно виступили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортшколи № 13, завоювавши наступні місця:
В класі «Laser - R»:
- 1 місце - Андрій Вердиш;
- 3 місце - Девід Ізмайловський;
В класі «Laser 4.7»:
- 1 місце - Лідія Златова;
- 2 місце - Олег Червінський;
- 4 місце - Вероніка Харченко;
- 6 місце - Михайло Золотарьов.
Спортсменів підготували тренери-викладачі Олексій Каплунов та Олександр Блюммер.
Всі переможці та призери були нагороджені подарунками, грамотами та медалями Міністерства культури, молоді та спорту України.