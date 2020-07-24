Одеські яхтсмени успішно виступили на чемпіонаті України з вітрильного спорту



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Вихованці одеської спортшколи №13 стали переможцями і призерами чемпіонату України з вітрильного спорту

З 19 по 22 липня 2020 року в Миколаєві на базі яхт-клубу комплексної дитячо-юнацької спортшколи «Атлант» відбувся чемпіонат України з вітрильного спорту в класах «Laser» серед дорослих та юніорів.

У змаганнях взяли участь 75 яхтсменів. На чемпіонаті успішно виступили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортшколи № 13, завоювавши наступні місця:

В класі «Laser - R»:

1 місце - Андрій Вердиш;

3 місце - Девід Ізмайловський;

В класі «Laser 4.7»:

1 місце - Лідія Златова;

2 місце - Олег Червінський;

4 місце - Вероніка Харченко;

6 місце - Михайло Золотарьов.

Спортсменів підготували тренери-викладачі Олексій Каплунов та Олександр Блюммер.

Всі переможці та призери були нагороджені подарунками, грамотами та медалями Міністерства культури, молоді та спорту України.