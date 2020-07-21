Депутат Київради Бродський захворів на коронавірус



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Олександр Бродський сподівається одужати вже за день-два

Наразі Олександр Бродський перебуває на самоізоляції

Депутат Київради Олександр Бродський захворів на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, я завжди був і залишаюсь відкритим і чесним із Вами. Тому ділюся з вами важливою новиною - я отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Замість замовчування цього факту, як це робила і робить більшість політиків та співробітників із Київради, вважаю важливим повідомити про це», - проінформував Бродський

Депутат наголосив, що наразі перебуває на самоізоляції. «Почуваюся добре. Спорт і здоровий спосіб життя дають про себе знати», - додав Бродський.

Депутат сподівається на швидке одужання. «Відверто кажучи я радий, що зустрів ворога в обличчя і сподіваюсь вкласти його на лопатки за день-два. Друзі і колеги, з якими я контактував останнім часом - будь ласка, тримайте ситуацію із самопочуттям на контролі», - попередив Бродський.

Як повідомлялося, 19 липня український журналіст Юрій Бутусов заявив, що захворів на Covid-19.

Станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджені 60166 випадків Covid-19, за добу - 673.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551