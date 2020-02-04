Одеським школярам надають допомогу в професійному самовизначенні



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В Одесі школярів готують до свідомого вибору майбутньої професії

Департаментом освіти і науки Одеської міської ради спільно з Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова, Одеською національною академією харчових технологій у навчальних закладах міста проводяться заходи, які допомагають учням у професійному самовизначенні.

З метою формування в учнів мотивації до вибору актуальних на ринку праці професій фахівці Одеської національної академії харчових технологій проводять на базі закладів загальної освіти Одеси профорієнтаційні виїзні дні відкритих дверей.

На базі шкільних кабінетів праці викладачі кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів проводять майстер-класи для школярів. Так, в Одеському НВК №13 учні виготовляли мармелад для благодійного ярмарку «Подаруй мрію» і дизайнерські коробки для солодощів.

Для учнів середньої і старшої ланки проводяться пізнавальні екскурсії по кафедрах Академії, в тому числі надається можливість ознайомитися з науковими лабораторіями. Зокрема, фахівці кафедри технології переробки зерна показали учням, як виробляються пшеничні пластівці і рисова крупа.

Крім того, учні відвідали музей-лабораторію кріогенної техніки, лабораторію кафедри холодильних установок і кондиціонування повітря, а також стали учасниками унікального кріогенного шоу.

Фахівці різних факультетів Академії проводять для учнівської молоді майстер-класи: «Розробка комп'ютерної гри», «Фінансовий злочин і кара», «Оцінка і виявлення фальсифікації шоколаду».

Також учнівська молодь, батьки і вчителі відвідують на базі Одеської національної академії харчових технологій лабораторію мехатроніки і робототехніки «MiRONAFT FabLab».

«MiRONAFT FabLab» - це доступний простір з можливістю вивчення сучасних технологій робототехніки, популяризації технічної освіти в Україні та розвитку в суспільстві ідей інженерії, мейкерства і дизайнерської думки.

Профорієнтаційна робота проводиться і в закладах дошкільної освіти. Поєднуючи гру і навчання, вихователі мотивують дітей і допомагають їм знайти свою професію майбутнього. Так, п'ять закладів дошкільної освіти Одеси отримали нагороди архітектурного конкурсу «Професії майбутнього», який проходив у Києві.