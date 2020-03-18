Одеськими правоохоронцями затримано банду, яка грабувала городян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронцями викрито чергову групу «любителів обіймів», причетну до низки грабежів, крадіжок та розбоїв у Одесі

17 березня, прокурорами прокуратури Одеської області спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області та співробітниками УСР в Одеській області ДСР НПУ затримано злочинну групу за підозрою у вчиненні грабежів, крадіжок та розбоїв на території Одеси.

Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Слідством з’ясовано, що група у складі 8 чоловіків, серед яких – вихідці з Азербайджану, активно діяла протягом 2019 року.

Зловмисники «полювали» на звичайних перехожих на вулицях міста. За вже знайомою схемою нападники застосовували прийом так званих «приятельських обіймів». У разі коли жертва виявляла супротив, злодії не цурались застосовувати силу.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено гроші, боєприпаси, речовини, схожі на наркотичні, та майно потерпілих.

Слідством встановлюється причетність вказаних осіб до скоєння аналогічних злочинів, у тому числі на території інших регіонів.

Слід зазначити, що серед потерпілих від злочинних посягань нападників є адвокат та працівник прокуратури.

Наразі одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, решта клопотань перебувають на розгляді суду. Прокуратура вимагає поміщення всіх учасників групи на період слідства до слідчого ізолятора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України.