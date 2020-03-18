«Перевірено, вночі - працює!» Польська поліція попросила громадян не скоювати злочини під час карантину



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Правоохоронці зазначили, що окремо повідомлять людей, коли вони «зможуть повернутися до повсякденної злочинної діяльності»

Поліція Польщі попросила злочинців перенести свою незаконну діяльність і не порушувати громадський порядок під час карантину через коронавірус.

Про це вони написали у своєму Facebook.

«Через пандемію COVID-19, яка викликала паніку і поставила перед нами багато нових завдань, а іноді непередбачувану поведінку багатьох людей, які потребують постійної допомоги від нас і інших служб, будь ласка, припиніть всі кримінальні дії до подальшого розпорядження», - пишуть полісмени.

Також вони відзначили, що окремо повідомлять людей, коли вони «зможуть повернутися до повсякденної злочинної діяльності».

Поляки оцінили прохання поліції.

«Перевірено, вночі - працює!», - написав один із місцевих жителів і запостив фотографію машини з ключами в двері

Нагадаємо, раніше поліція американського міста звернулась до криміналітету у зв’язку з коронавірусом. «Висловлюємо вдячність за очікувану співпрацю в справі припинення злочинів і заздалегідь дякуємо злочинцям. Ми повідомимо вас, коли ви зможете повернутися до своєї нормальної злочинної поведінки», – пише поліція.