Американські експерти називають призначення Венедіктової генпрокурором поганою новиною для інвесторів – «Голос Америки»



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Ірина Венедіктова 17 березня стала генеральним прокурором України

Експерти вважають, що Венедіктову призначили для того, щоб вона висунула звинувачення проти п’ятого президента України Петра Порошенка

Погана новина для міжнародних експертів - так прокоментували американські експерти призначення на посаду генерального прокурора України Ірини Венедіктовоі, яка була третім номером у списку президентськоі партії «Слуга народу» на парламентських виборах. Про це пише «Голос Америки»

Ерік Гонц, експерт Центру міжнародного приватного підприємництва називає голосування за Венедіктову «тривожним днем для незалежності прокурорів».

«Одне з найбільших нарікань серед бізнесу в Україні є брак правосуддя. Тепер в Україні є генеральна прокурорка, яка дуже близька до партії президента, і моє побоювання, що інвестори та бізнес сприймуть її призначення як повернення до старих правил в Україні», - зазначає Ерік Гонц.

Він звернув увагу на те, що родина Венедиктової може бути близькою до «внутрішнього кола українських олігархів».

«Це призначення демонструє зміну підходу адміністрації Зеленського. Мовляв, от ми маємо всі нові обличчя в уряді. І у нас є Генеральна прокурорка, яка насправді тісно переплетена з так званою українською елітою» - говорить експерт.

Гонц зазначає, що попередній генпрокурор Рябошапка продемонстрував свою незалежність від президентського офісу.

«Мене як оглядача ситуації в Україні лякає те, що Україна повертається до старих поганих часів. Видалити з уряду важливих гравців, які мали добрі відносини з МВФ, було надзвичайно поганою ідеєю. Якби я мав можливість поговорити з президентом Зеленським, я б йому сказав: припиніть, будь ласка, не робіть більше жодних змін, інвестори вже й так на межі, українців і так вже розглядають як країну високого ризику. Зупиніться, просто зупиніться», - говорить оглядач.

Мелінда Герінг, експерт аналітичного центру Атлантична рада, зазначила, що Ірина Венедиктова не готова для посади генерального прокурора України.

«Вона - абсолютно хибна кандидатура на цю посаду. Посада генерального прокурора - одна з п’яти найважливіших посад в країні. Вона ніколи не була прокурором, вона політично не є нейтрально, а це передбачено законом, і вона є політичною фігурою - третій номер в партії «Слуга народу» торік. Вона навіть не пройшла конкурс на посаду Верховного суду», - розповідає Мелінда Герінг.

Оглядачка Атлантичної ради припускає, що Ірину Венедіктову призначили для того, щоб вона висунула звинувачення проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

«Якщо це правда, якщо Венедіктову призначили, щоб вона висунула звинувачення проти Петра Порошенка, ми повертаємось в старі погані часи. Генеральна прокуратура не повинна грати такі ігри. Мене не вражає те, що вона - перша жінка на посту генерального прокурора України. Що важливо, це її репутація. І вона не має доброї репутації. В України зараз дуже поганий місяць», - наголошує експертка.

«Скільки ще кнопок має Зеленський натиснути? І чи він розуміє, що він їх натискає? Зараз стільки всього відбувається в Україні: вибіркове правосуддя, переслідування активістів у справі Шеремета, обвалились євробонди, проблемне законодавство у сільському господарстві, коронавірус, формула Штайнмаєра, заяви про прямі переговори з бойовиками на Донбасі…Таке враження, що влада випробовує ліміти, як далеко вони можуть тиснути. Ніби вони хочуть перевірити, наскільки дієвою є опозиція. Тепер все ставиться під сумнів: чи майдан трапився, чи хтось скинув Януковича, чи це було (як ми на Заході любимо говорити) просто мирні протести студентів і вчителів», - зазначив політичний експерт Джонатан Брансон.

Різка зміна уряду в розпал кризи - це надто ризикований крок, переконаний посадовець Пентагону в Адміністрації часів Обами Майкл Карпентер. Зміну генпрокурора політичний оглядач називає «поганим сигналом».

«Мені важко зрозуміти, як в цей час президент і його команда вирішили звільнити стільки людей в уряді, що користуються такою великою довірою на Заході. Зокрема, колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. І також міністрів фінансів, оборони, економіки, вони працювали над справді глибокими системними реформами. Звільнити їх в цей час, коли ціни на нафту впали, світ входить в стан рецесії (якщо не депресії), коли є страх щодо поширення коронавірусу, це дуже погані новини для тих, хто стежить на ситуацією в Україні. Незалежно, як проявить себе новий уряд, це дуже поганий сигнал», - зауважує Майкл Карпентер.

Як уже відомо, 17 березня 269 нардепів проголосували за призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором.

Вона, відповідаючи на запитання «слуги народу» Олександра Дубінського щодо підписання підозр колишньому президентові Петрові Порошенку, заявила, що «нині в країні така ситуація, що немає часу довго розбиратися».

Своєю чергою депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович з трибуни парламенту заявив, що Венедіктова, кандидатуру якої президент Зеленський запропонував на посаду генпрокурора – це реванш Антимайдану.

Народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун заявила, що Венедіктова, яку Зеленський запропонував Верховній Раді на посаду генерального прокурора, свого часу провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного суду України.