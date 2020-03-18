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    У Вінниці невідомі вчинили підпал чотирьох автомобілів

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    У Вінниці невідомі вчинили підпал чотирьох автомобілів
    У Вінниці невідомі вчинили підпал чотирьох автомобілів
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    Поліція розпочала слідство за фактом підпалу

    18 березня у м. Вінниці невідома особа вчинила підпал чотирьох автомобілів, припаркованих у дворі  багатоповерхівок на вулиці Київській. Наразі поліція встановлює особу зловмисника.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Повідомлення про загорання автомобілів надійшло до поліції близько 04:20 ранку.

    На місці події слідчо-оперативна група поліції виявила чотири автомобілі Volkswagen Touareg, Volkswagen Golf, Nissan Primera та Fiat Doblo, пошкоджені вогнем.

    Вилучені слідчо-оперативною групою речові докази свідчать про те, що іномарки загорілись у результаті підпалу. Це підтвердилось під час перегляду відео з камер спостереження.

    Наразі поліція проводить оперативні та розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної  до цього правопорушення.

    Слідством розпочате кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

    Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

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