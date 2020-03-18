У Вінниці невідомі вчинили підпал чотирьох автомобілів
Поліція розпочала слідство за фактом підпалу
18 березня у м. Вінниці невідома особа вчинила підпал чотирьох автомобілів, припаркованих у дворі багатоповерхівок на вулиці Київській. Наразі поліція встановлює особу зловмисника.
Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».
Повідомлення про загорання автомобілів надійшло до поліції близько 04:20 ранку.
На місці події слідчо-оперативна група поліції виявила чотири автомобілі Volkswagen Touareg, Volkswagen Golf, Nissan Primera та Fiat Doblo, пошкоджені вогнем.
Вилучені слідчо-оперативною групою речові докази свідчать про те, що іномарки загорілись у результаті підпалу. Це підтвердилось під час перегляду відео з камер спостереження.
Наразі поліція проводить оперативні та розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до цього правопорушення.
Слідством розпочате кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).
Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.