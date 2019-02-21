Одеський активіст Устименко повідомив, що з СІЗО випустили підозрюваного в замаху на його життя



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Віталій Устименко

В той же час, у поліції Одещини заявили, що двоє підозрюваних у замаху на активіста перебувають під вартою

Лідер одеського Автомайдану Віталій Устименко, на якого у червні напали з ножем, повідомив, що одного з організаторів нападу на нього випустили з СІЗО. Про це він заявив 20 лютого.

«Одного з організаторів нападу на мене випустили з СІЗО. Тепер він перебуває на свободі», – зазначив Устименко.

За його словами, усі свідки у відповідній справі відмовились свідчити.

«За відсутності у матеріалах справи скерованої до суду «організатора» – затриманих виконавців Гаврилюка і Руденка суд може просто виправдати. Ніякої злочинної групи, ніякого замовного замаху», – наголосив активіст.

Крім того, Устименко додав, що йому продовжили заходи з надання держохорони.

«Якщо справу не перевести у інший слідчий орган зі слідчого управління в Одесі – вона буде розвалена», – підкреслив він.

Своєю чергою, у поліції Одеської області заявили, що двоє підозрюваних у замаху на умисне вбивство одеського активіста перебувають під вартою.

«Їм повідомлено про підозру за ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Слідчим Управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство громадського активіста, який мав місце у червні цього року на Фонтанській дорозі. Наразі за підозрою у вчиненні цього злочину затримані двоє осіб. Їм обом повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня в Одесі невідомі з ножем напали на активіста Автомайдану Віталія Устименка. Його доставили до лікарні, де надали медичну допомогу. За попереднім діагнозом медиків він отримав наступні тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рублену рану лівої скроні, забій грудної клітини, колото різану рану лівої сідниці.

Джерело: Тиждень