У РФ сьогодні обстежать двох поранених моряків



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19 лютого, цивільними лікарями був оглянутий військовополонений Андрій Артеменко

Андрій Ейдер і Василь Сорока пройдуть медобстеження у Москві

Українські військовополонені Андрій Ейдер і Василь Сорока, які були поранені під час захоплення російськими військовими трьох кораблів ВМС України у районі Керченської протоки торік у листопаді, сьогодні мають пройти медобстеження у лікарнях Москви.

Про це повідомляла уповноважений РФ з прав людини Тетяна Москалькова.

Раніше, 19 лютого, цивільними лікарями був оглянутий військовополонений Андрій Артеменко. Утім, адвокати вважають, що обстеження було формальним.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України - катера «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, трьох із них було поранено.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих українських моряків за звинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Нині всі вони перебувають у СІЗО «Лефортово».

Раніше омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що одного з поранених українських військовослужбовців Андрія Артеменка 19 лютого направили з СІЗО до цивільної лікарні у Москві.

Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.