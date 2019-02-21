Денісову обурило те, що Карпачова разом із Москальковою відвідали українських моряків



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«Упродовж тривалого часу я неодноразово зверталася до Москалькової з проханням надати мені дозвіл на здійснення відвідування затриманих моряків», - підкреслила Денісова

Денісова зауважила, що Ніна Карпачова «не уповноважена представляти інтереси України у відносинах у сфері захисту прав людини» між Україною та РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила рішучий протест та звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової стосовно її спільних візитів з екс-омбудсменом Ніною Карпачовою до поранених українських військовополонених.

Про це Денісова 21 лютого повідомила у Facebook.

«Упродовж тривалого часу я неодноразово зверталася до Москалькової з проханням надати мені дозвіл, як Уповноваженому ВРУ з прав людини, на здійснення відвідування затриманих моряків. Мене поінформували, що прийняття рішення стосовно мого відвідування поранених належить до компетенції Федеральної служби безпеки Росії та Федеральної служби виконання покарань Росії. Водночас, російською стороною було допущено до українських моряків Ніну Карпачову, яка на відміну від мене не уповноважена представляти інтереси України у відносинах у сфері захисту прав людини між нашими державами», - заявила Денісова.

Омбудсмен додала, що вона підтвердила готовність української сторони забезпечити безперешкодний доступ до установ, що перебувають у віданні Державної кримінально-виконавчої служби України, для відвідання Москальковою затриманих громадян РФ за умови синхронного доступу до ув’язнених громадян України в Росії та на Кримському півострові.

«Зокрема, закликала сприяти негайному вирішенню питання стосовно обміну 25 громадян України на 25 громадян РФ. Ми готові провести обмін у найкоротший термін», - підкреслила Денісова.

Раніше повідомлялося, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Афінах планує зустрітися із російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Нагадаємо, російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».