Окупованим Донбасом масово шириться кір

У медзакладах окупованого Донбасу вакцини для щеплень нема

На окупованому Донбасі фіксують не просто випадки захворювання на кір, а зростання рівня захворюваності. В окупованому Донецьку захворіли троє людей у Калініському районі. За іншими даними, хворих на кір уже 20, – повідомляють в мережі. Окупаційна влада «ДНР» заявляє, що начебто вакцини проти кору є достатньо, та городяни, які



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У медзакладах окупованого Донбасу вакцини для щеплень нема

На окупованому Донбасі фіксують не просто випадки захворювання на кір, а зростання рівня захворюваності.

В окупованому Донецьку захворіли троє людей у Калініському районі. За іншими даними, хворих на кір уже 20, – повідомляють в мережі.

Окупаційна влада «ДНР» заявляє, що начебто вакцини проти кору є достатньо, та городяни, які побували в поліклініках, це спростовують.

У медзакладах кажуть, що вакцини для щеплень нема.

Якщо вакцини не буде і далі, то ріст захворюваності на окупованому Донбасі невдовзі може перерости в епідемію.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

Очільниця МОЗ заявила, що Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації.

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