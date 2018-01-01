На Одещині через кір та негоду продовжили канікули в школах 14 районів

Через спалах кору рішення про продовження канікул прийняли у школах чотирьох районів, через негоду - ще в 10

На території Одеської області масово подовжуються канікули в освітніх закладах. Про це повідомили у прес-службі Одеської ОДА. Через спалах кору рішення про продовження канікул прийняли у навчальних закладах чотирьох районів, а саме: Біляївському, Любашівському, Миколаївському, Ширяївському. Не навчаються учні в Красносільській,



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Через спалах кору рішення про продовження канікул прийняли у школах чотирьох районів, через негоду - ще в 10

На території Одеської області масово подовжуються канікули в освітніх закладах. Про це повідомили у прес-службі Одеської ОДА.

Через спалах кору рішення про продовження канікул прийняли у навчальних закладах чотирьох районів, а саме: Біляївському, Любашівському, Миколаївському, Ширяївському. Не навчаються учні в Красносільській, Новокальчевській, Ширяївській ОТГ.

У зв’язку з негодою на канікулах залишаються школи 10 районів, 3 ОТГ та два міста.

«Ситуації із захворюваністю на кір та погодними умовами залишаються проблемними. Кожен індивідуально підходить до організації освітнього процесу. Дітей, не щеплених проти кору, до закладів допускати не будуть — згідно рішенням комісій ТЕБ та НС. Відпрацювання навчального матеріалу з дітьми, які не вакциновані, має бути забезпечено. Зокрема, шляхом викладення його на сайті закладу, проведення індивідуальних занять, консультацій», — розповів директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

Нагадаємо, що медичним закладам області додатково нададуть 5000 доз вакцини проти кору. За інформацією департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, тільки за останній тиждень захворюваність зросла майже на 30 %. Усього з початку року виявлено 265 хворих на кір, з них 160 — діти та 105 — дорослі.