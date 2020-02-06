Палій авто журналістки кілька разів змінював зовнішність - СБУ
Підпалювачем автівки журналістки є студент, громадянин Молдови
Підозрюваний у підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода після втечі з місця злочину кілька разів змінював зовнішній вигляд.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«У місті Одеса був виявлений уродженець Хмельницької області, який за версією слідства, здійснив у Львові підпал автомобіля, що належить подружжю журналістів Галині та Василеві Терещукам. Оперативники Львівського Управління СБУ спільно з представниками інших правоохоронних органів встановили особу та маршрут переміщення зловмисника, який після вчиненого попрямував до Одеси. Зафіксовано, що після втечі з місця підпалу виконавець кілька разів змінював зовнішній вигляд», - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб, зокрема замовника, зазначили в СБУ.
Як повідомлялося раніше, поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. За словами посадовця, підпалювачем є студент, громадянин Молдови.
У ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Вогнем було пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». Як основна версія розглядалася професійна діяльність Терещук. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав підпал черговим прикладом залякування журналістів.