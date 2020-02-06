Палій авто журналістки кілька разів змінював зовнішність - СБУ



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СБУ викрила підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки «Радіо Свобода» Фото: СБУ

Підпалювачем автівки журналістки є студент, громадянин Молдови

Підозрюваний у підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода після втечі з місця злочину кілька разів змінював зовнішній вигляд.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У місті Одеса був виявлений уродженець Хмельницької області, який за версією слідства, здійснив у Львові підпал автомобіля, що належить подружжю журналістів Галині та Василеві Терещукам. Оперативники Львівського Управління СБУ спільно з представниками інших правоохоронних органів встановили особу та маршрут переміщення зловмисника, який після вчиненого попрямував до Одеси. Зафіксовано, що після втечі з місця підпалу виконавець кілька разів змінював зовнішній вигляд», - йдеться в повідомленні.