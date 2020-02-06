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    Палій авто журналістки кілька разів змінював зовнішність - СБУ

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    <span>СБУ викрила підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки &laquo;Радіо Свобода&raquo;&nbsp;</span> - Палій авто журналістки кілька разів змінював зовнішність - СБУ
    СБУ викрила підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки «Радіо Свобода» 
    Фото: СБУ

    Підпалювачем автівки журналістки є студент, громадянин Молдови

    Підозрюваний у підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода після втечі з місця злочину кілька разів змінював зовнішній вигляд.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «У місті Одеса був виявлений уродженець Хмельницької області, який за версією слідства, здійснив у Львові підпал автомобіля, що належить подружжю журналістів Галині та Василеві Терещукам. Оперативники Львівського Управління СБУ спільно з представниками інших правоохоронних органів встановили особу та маршрут переміщення зловмисника, який після вчиненого попрямував до Одеси. Зафіксовано, що після втечі з місця підпалу виконавець кілька разів змінював зовнішній вигляд», - йдеться в повідомленні.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна вчинене загальнонебезпечним способом через підпал) Кримінального кодексу України, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

    Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб, зокрема замовника, зазначили в СБУ.

    Як повідомлялося раніше, поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. За словами посадовця, підпалювачем є студент, громадянин Молдови.

    У ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Вогнем було пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». Як основна версія розглядалася професійна діяльність Терещук. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав підпал черговим прикладом залякування журналістів.

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