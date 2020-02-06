На Одещині перекинувся пасажирський автобус: жінка і дитина в лікарні



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Фото: Нацполіція

Подія сталася у районі села Болгарка Роздільнянського району

Сьогодні, 6 лютого, близько п’ятої години ранку на Одещині перекинувся автобус, який йшов за маршрутом Одеса – Київ. Про це повідомляє Роздільнянський відділ поліції.

Попередньо встановлено, що водій рейсового автобусу не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого автобус і перекинувся. У салоні перебували 19 пасажирів.

Двоє людей, 37-річна жінка та 9-річна дитина, отримали тілесні ушкодження та у супроводі поліцейських були доставлені до Одеської обласної клінічної лікарні.

На даний час на місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини ДТП та допомагають пасажирам автобусу дістатися місця призначення.

До слова, напередодні у Раді зареєстрували проєкт закону про заборону «акустичного насильства» у транспорті.

Раніше низка громадських організацій закликали Верховну Раду ухвалити зміни до законодавства, які заборонять трансляцію в салонах пасажирського транспорту звукової інформації, що не стосується безпосередньо подорожі або безпеки пасажирів.

Як писав «Главком», днями Євген Брагар заявив, що звернеться в Нацполіцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які повертаючись з похорону бійця ООС вимагали від водія автобуса «Луцьк – Київ» вимкнути російський серіал.

Нагадаємо, інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який, до слова, був хлопцем однієї з волонтерок.

Через незгоду водія і пасажирів вимкнути російський серіал дівчата були змушені посеред траси вийти з автобуса.

Згодом Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат.

Перед цим нардеп направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.