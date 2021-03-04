Омбудсмен відреагував на мовний скандал в Одесі

Кремінь закликав Національну поліцію відреагувати на інцидент

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на приниження працівниці одеського магазину, яка спілкувалася з клієнтами українською.

Про це Тарас Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook.

Конфлікт між працівницею та відвідувачами виник у магазині одягу в центрі Одеси. На відео, яке опублікували в Youtube, чутно, як відвідувачка називає українську мову «телячою» та запевняє, що «в Одесі такого ніколи не було».

Відеозапис прокоментував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він закликав Національну поліцію відреагувати на цей інцидент.

«Приниження продавців через те, що вони виконували норму закону – неприпустиме. Такі дії повинні однозначно кваліфікуватися за ст. 161 Кримінального кодексу України. На жаль, події в Одесі супроводжувалися публічним приниженням державної мови», – запевнив Кремінь.

Додамо, у подібних випадках омбудсмен радить невідкладно звертатися до поліції.

Нагадаємо, в Одесі в магазин на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік і жінка і зажадали обслужити їх російською мовою. Однак продавець відмовилася. Тоді чоловік вирішив написати скаргу в книзі скарг і пропозицій. В цей час жінка продовжувала обурюватися. «Ця теляча мова. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, домовилися б, як усі нормальні люди», – сказала вона.

У відповідь працівниця магазину сказала, що відвідувачка може розмовляти тією мовою, яка їй зручна, і ніхто не змушує її говорити українською. Натомість жінка почала розпитувати працівницю закладу, чи знає вона історію Одеси.