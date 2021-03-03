Одеська влада планує відновити зруйнований будинок в центрі міста

На думку заступника міського голови Одеси Михайла Кучука, можливими причинами обвалу могли стати перепланування в квартирах.

На місці обвалу пам’ятки архітектури на вулиці Ніжинська, 16 в Одесі працюють спеціалісти Одеської держакадемії будівництва та архітектури й представники міської влади.

Вони почали обстеження будинку, після чого сформують проєктно-кошторисну документацію щодо можливого відновлення споруди.

Про таке заявив заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан, повідомляє Український південь.

За його словами, повідомлення про зсув торцевої стіни фасадного флігелю правої сторони будинку на Ніжинській, 16 в мерії отримали 27 лютого. Фахівці виїхали на місце, обстежили будівлю та вирішили евакуювати 16 мешканців.

Частина з них наразі перебуває у родичів, інші – у гуртожитку комунального підприємства «Одесміськелектротранс». У міськраді також підготували 5 квартир резервного фонду, куди за бажанням можна люди зможуть тимчасово переїхати.

«Наразі ми проводимо обстеження, залучили спеціалістів з будівельної академії та приватної компанії, яка займається обвалами та аналізом таких будівель. Після остаточного рішення буде дана оцінка та заключення щодо подальших дій та відновлення», – запевнив Цуркан.

Натомість заступник мера Дмитро Жеман розповів, що на будинку вже давно були встановлені контрольні маяки. За інформацією мешканця сусіднього будинку, в одній з квартир на Ніжинській, 16 розпочався ремонт, який міг спровокувати руйнування, додав Жеман.

«Опорна стіна почала деформуватися, маяки розірвалися. Людей відселили, потім вели роботи, аби втримати будинок. Але через нічні опади не вдалося. Наразі всі люди відселені, всі в безпеці. Будемо розбирати аварійну стіну і потім відновлювати», – сказав Жеман.

На думку заступника міського голови Одеси Михайла Кучука, можливими причинами обвалу могли стати перепланування в квартирах.

«Дім підлягає відновленню, це пам’ятка архітектури, якому 150 років. І майже кожен мешканець хоче збільшити свою площу за рахунок якоїсь ніші, куди встановлюють холодильник. Ось і виходять такі руйнуванн» – наголосив чиновник.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглися заборони на проведення будівельних робіт на території пам’ятки архітектури в Одесі, відомої як «Дача Маразлі».