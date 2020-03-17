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    Під час карантину одеські школярі можуть навчатися за допомогою відеоуроків

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    Під час карантину одеські школярі можуть навчатися за допомогою відеоуроків

    Департаментом освіти і науки на період карантину запущений сайт з відеоуроками

    Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12 березня по 3 квітня 2020 року на всій території України встановлено карантин.

    З огляду на рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради ухвалено розпорядження одеського міського голови № 212 від 13 березня 2020 року «Про заходи щодо зниження ризику інфікування і попередження поширення захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19 у м. Одесі».

    Відповідно до зазначеного розпорядження, створена спеціальна міська комісія та затверджений план заходів щодо запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної інфекції, викликаної коронавірусом COVID-19.

    Відповідно до зазначеного плану заходів у Одесі, зокрема, введено карантин для всіх типів навчальних закладів з урахуванням установ соціальної сфери. Для забезпечення доступу учнів до відеоуроків департаментом освіти і науки Одеської міської ради на період карантину запущений сайт https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/

    Ця флеш-сторінка буде постійно оновлюватися і доповнюватися матеріалами відеоуроків відповідно до програм навчання з основних предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

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    Одеса освіта школа карантин школярі коронавірус
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