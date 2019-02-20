МОЗ просить співробітників Одеського медуніверситету не влаштовувати акції



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У МОЗ стверджують, що протести організувало оточення колишнього ректора Валерія Запорожана, що раніше захоплювало виш

Сьогодні співробітники та студенти Одеського медуніверситету планують провести акцію в Києві

Міністерство охорони здоров'я України закликає співробітників і студентів Одеського медуніверситету не влаштовувати акції в Києві. Про це повідомляє на Facebook Міністерство охорони здоров'я.

Як зазначається, працівники та студенти Одеського національного медичного університету планують 20 лютого влаштувати акцію протесту в Києві.

У міністерстві стверджують, що протести організувало оточення колишнього ректора Валерія Запорожана, що раніше захоплювало виш і подавало подали кошторис університету з порушеннями.

У міністерстві підкреслюють, що через них університет не може отримати фінансування, тому триває пошук законних шляхів вирішення цієї ситуації.

«Закликаємо співробітників і студентів ОНМедУ не підтримувати провокації, які влаштовують представники самопроголошеного керівництва університету», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд зупинив реорганізацію Одеського медуніверситету.

Відзначимо, до цього Кабінет міністрів України схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів.