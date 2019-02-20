МОЗ просить співробітників Одеського медуніверситету не влаштовувати акції
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Сьогодні співробітники та студенти Одеського медуніверситету планують провести акцію в Києві
Міністерство охорони здоров'я України закликає співробітників і студентів Одеського медуніверситету не влаштовувати акції в Києві. Про це повідомляє на Facebook Міністерство охорони здоров'я.
Як зазначається, працівники та студенти Одеського національного медичного університету планують 20 лютого влаштувати акцію протесту в Києві.
У міністерстві стверджують, що протести організувало оточення колишнього ректора Валерія Запорожана, що раніше захоплювало виш і подавало подали кошторис університету з порушеннями.
У міністерстві підкреслюють, що через них університет не може отримати фінансування, тому триває пошук законних шляхів вирішення цієї ситуації.
«Закликаємо співробітників і студентів ОНМедУ не підтримувати провокації, які влаштовують представники самопроголошеного керівництва університету», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд зупинив реорганізацію Одеського медуніверситету.
Відзначимо, до цього Кабінет міністрів України схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів.