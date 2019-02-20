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    Суспільство

    МОЗ просить співробітників Одеського медуніверситету не влаштовувати акції

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    У МОЗ стверджують, що протести організувало оточення колишнього ректора Валерія Запорожана, що&nbsp;раніше захоплювало виш - МОЗ просить співробітників Одеського медуніверситету не влаштовувати акції
    У МОЗ стверджують, що протести організувало оточення колишнього ректора Валерія Запорожана, що раніше захоплювало виш

    Сьогодні співробітники та студенти Одеського медуніверситету планують провести акцію в Києві

    Міністерство охорони здоров'я України закликає співробітників і студентів Одеського медуніверситету не влаштовувати акції в Києві. Про це повідомляє на Facebook Міністерство охорони здоров'я.

    Як зазначається, працівники та студенти Одеського національного медичного університету планують 20 лютого влаштувати акцію протесту в Києві.

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    У міністерстві стверджують, що протести організувало оточення колишнього ректора Валерія Запорожана, що раніше захоплювало виш і подавало подали кошторис університету з порушеннями.

    У міністерстві підкреслюють, що через них університет не може отримати фінансування, тому триває пошук законних шляхів вирішення цієї ситуації.

    «Закликаємо співробітників і студентів ОНМедУ не підтримувати провокації, які влаштовують представники самопроголошеного керівництва університету», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд зупинив реорганізацію Одеського медуніверситету.

    Відзначимо, до цього Кабінет міністрів України схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів.

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