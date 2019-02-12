У Вінниці після смерті студента закрили медуніверситет для невакцинованих від кору



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Із жертвою підступної хвороби попрощалися рідні та друзі

У Вінниці 18-річний студент-медик помер від пневмонії, яка розвинулася як ускладнення від кору. Хлопець перебував у реанімації на штучній вентиляції легенів, але врятувати його не вдалося.

Сльози та розпач рідних і друзів – у медуніверситеті прощаються із 18-річним Сергієм Бутенком. «Він міг би стати лікарем і спасати сам життя, але, на жаль, в юному віці ми втратили, можливо, хірурга чи того самого інфекціоніста, який би боровся за життя тих, хто важко переносить такі хвороби», - каже студентка 2-го курсу медуніверситету Тетяна Трофимчук. Одногрупниця розповідає, що Сергій потрапив до лікарні ще 4 січня з гарячкою. «Він казав, що погано себе почуває. Температура, в жар кидає, ми ще йому казали: стережись, бо кір», - каже Ангеліна Ротар.

Медики діагностували у хлопця мононуклеоз, а через тиждень після виписки його знову шпиталізували вже з кором. Родичі впевнені, що кір юнак підхопив саме в інфекційному відділенні лікарні. «Він захворів на мононуклеоз, він лежав у відділені з кором, там він і заразився на кір», - каже сестра Вікторія Кішка. Як це сталося, коли хлопець мав усі щеплення, лікарям невтямки. «За тими даними, що ми маємо, його вакцинували двічі – в рік і шість років», - каже сімейний лікар Валерій Лисогора.

В інфекційному відділенні, де лікувався хлопець, припускають, що дані про вакцинацію були неправдиві. «Ми зробили аналіз нема імунітету до кору, він негативний. Він не був вакцинований, вакцинація була просто записана», - каже головний інфекціоніст Вінниччини Лариса Мороз. Щоправда, фахівці не приховують – навіть у вакцинованих може не бути антитіл до хвороби, але таких людей дуже мало – від 2% до 5%. «При рутинних щоденних, щорічних високих рівнях охоплення ці 2-5 відсотків мають бути захищені за рахунок тих, хто відповів на вакцинацію. У цьому випадку якраз відсутність колективного імунітету в Україні, який був зруйнований попередніми роками, і дозволила юнаку захворіти на кір, незважаючи на два щеплення, і мати тяжкий перебіг і призвести до смерті», - пояснює доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій.

Тим часом у навчальному закладі Сергія Бутенка кір уже підтверджено у 60 студентів. «В залежності від ступеня важкості хвороби, вони знаходяться або в стаціонарі, або лікуються самостійно», - каже професор Вінницького медичного університету Вікторія Родінкова. У виші скасували лекції та оголосили обов’язкову вакцинацію. «Нам сказали, що не допускають до занять, якщо не зроблене щеплення в рік і шість, треба принести в медпункт довідку», - розповіла студентка Ангеліна Ротар. Чотири тисячі студентів довідки принесли, інші вишикувались в чергу на щеплення. «Вакцинація ця була запланована, і я, не дивлячись на випадок, мала так і так зробити цю вакцину», - каже студентка 3-го курсу Владислава Оголенко.

У Сергія Бутенка залишився брат-близнюк та сестра, яка теж навчається у цьому ж виші на педіатра. Родина лікарів не винуватить. «Вони робили все, що могли. Це таке діло. Ми винуватимо себе, десь, видно, не догледіли. Він такий скритий хлопчина був, може, не казав, що болить», - пояснює дідусь Сергій Бутенко.

Джерело: ТСН