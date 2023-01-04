Детектив Бюро економічної безпеки «кришував» підпільний збут електронних сигарет

Чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети

До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області. До організації оборудки причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Посадовець налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців. За регулярні «внески» він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за «кришування» нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців. До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі.

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Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди. Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Згодом стало відомо, що старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області відсторонено від посади.

Раніше повідомлялося, що СБУ ліквідувала потужну нарколабораторію, яку «кришував» правоохоронець.