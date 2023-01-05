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Наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства: СБУ затримала прихильника Симоненка (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства: СБУ затримала прихильника Симоненка (фото)
Наступна «поїздка» агента РФ була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури
фото: пресслужба СБУ

Зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Львівській області. Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України. У нього знайшли фото з Петром Симоненком, що керував забороню в Україні Компартією. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України.

Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС.

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Також, прикриваючись «відрядженням», агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний «звіт» для ФСБ.

Наступна його «поїздка» була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури.

Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону.

Однак, контррозвідники СБУ своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.  Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, на Чернігівщині Служба безпеки України викрила ймовірного зрадника. Слідство встановило, що чоловік працював на спецслужби Білорусі. Також повідомлялося, що СБУ відкрила справу проти пропагандистки Медведчука.

Теги: Запоріжжя росія СБУ КПУ телефон розслідування державна зрада ворог зрада

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