СБУ відкрила справу проти пропагандистки Медведчука

Нацагентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесло Панченко до реєстру держзрадників

У грудні Панченко приїхала на окуповану Донеччину, де зняла пропагандистський репортаж

Проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

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«Рашистка Діана Панченко вже отримала свій подарунок – відкрите кримінальне провадження. Що ж, друзі, 2023 рік починає приносити результати. У грудні колишня ведуча промосковських медведчуківських телеканалів Діана Панченко приїхала до окупованих рашистами територій на сході України. Де зняла пропагандистський репортаж з Маріуполя та Донецька», – йдеться в повідомленні.

Юрчишин наголосив, що сам офіційно звернув на це увагу Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

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«Результат: Служба безпеки вже відкрила кримінальне провадження щодо пропагандистки. Свята вже прийшли, Діано. Пора їх зустрічати за святковим столом на допиті», – додав нардеп.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що колишня ведуча проросійського телеканалу NewsOne Діана Панченко поїхала до окупованого Донецька.

До слова, у квітні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесло перші 100 осіб до реєстру державних зрадників. Є в цьому списку і Діана Панченко. Як зазначають упорядники списку, у листопаді 2021 року Панченко заявила, що хоче поїхати до Росії і не бачить у цьому нічого поганого.

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